Probanden im AutoBild-Sportscars-Ganzjahresreifentest eher Winter- als Sommerprofile

Einer geht noch: So hat man offenbar auch bei AutoBild Sportscars gedacht, präsentiert das Magazin in seiner Dezember-Ausgabe doch noch einen weiteren Reifentest. Zehn Ganzjahresreifen der Größe 225/45 R18 95W/Y mussten sich im Vergleich mit je einem Referenzsommer- und -winterreifen beweisen. Laut den AutoBild-Testern ist es einem der sogenannten Alleskönner zwar gelungen den Spezialisten allein für die kalte Jahreszeit in drei von vier Schneedisziplinen hinter sich zu lassen, dafür aber hat er im Nass- und Trockenhandling nicht mit den besten des Produktvergleiches mithalten können. „Trotz aller technologischen Fortschritte lassen sich die teils gegenläufigen Entwicklungsziele bei Reifen eben nicht austricksen. Ein guter Kompromiss ist gefragt“, sagen die AutoBild-Tester Dierk Möller und Martin Westerhoff. Doch welches der zehn Profile unter den Kandidaten, die sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften insgesamt näher am Winter- als am Sommerreifen präsentiert haben sollen, ist diesem Ziel am nächsten gekommen?

