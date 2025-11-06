Hankook erhält auch Erstausrüstungsfreigabe für VW Tayron

Ende 2024 teilte Hankook mit, dass das Unternehmen mit dem Reifen Ventus Evo SUV Erstausrüster für den Volkswagen Tiguan ist. Für die verschiedenen Modellvarianten des allein in Deutschland weit über eine Million Mal zugelassenen Fahrzeugs sind insgesamt fünf verschiedene Reifengrößen von 17 bis 20 Zoll erhältlich. Nun teilt das Unternehmen mit, dass es diese Reifen auch für den wahlweise als Fünf- oder Siebensitzer verfügbaren Crossover-SUV Tayron liefert. Hier stehen vier Größen zur Auswahl.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen