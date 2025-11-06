https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Volkswagen-Tayron-.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-06 09:33:122025-11-06 11:56:26Hankook erhält auch Erstausrüstungsfreigabe für VW Tayron
Hankook erhält auch Erstausrüstungsfreigabe für VW Tayron
Ende 2024 teilte Hankook mit, dass das Unternehmen mit dem Reifen Ventus Evo SUV Erstausrüster für den Volkswagen Tiguan ist. Für die verschiedenen Modellvarianten des allein in Deutschland weit über eine Million Mal zugelassenen Fahrzeugs sind insgesamt fünf verschiedene Reifengrößen von 17 bis 20 Zoll erhältlich. Nun teilt das Unternehmen mit, dass es diese Reifen auch für den wahlweise als Fünf- oder Siebensitzer verfügbaren Crossover-SUV Tayron liefert. Hier stehen vier Größen zur Auswahl.
