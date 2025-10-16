ETRMA moniert schleppende Entwicklung beim EU-Reifenlabel und regt „Anreize“ an

Seit 2012 kennen wir das EU-Reifenlabel, das 2021 überarbeitet und erweitert wurde. Das Ziel damals wie heute: Verbraucher sollen informierte Kaufentscheidungen treffen können mithilfe der auf dem Label angegeben Daten zu Rollwiderstand, Nassbremsverhalten und Abrollgeräusch und am Verkaufstresen bzw. im Internet – so das Metaziel – mutmaßlich besseren Reifen den Vorzug vor schlechteren geben. Das diene dem Umweltschutz, der Wirtschaftlichkeit und der Sicherheit des Verbrauchers. Jetzt berichtet die European Tyre & Rubber Manufacturers‘ Association (ETRMA) unter Verweis auf eine von ihr in Auftrag gegebene Studie: Es habe im Laufe der Jahre zwar Verbesserungen bei den Labelwerten in den verschiedenen Marktsegmenten gegeben, die als Vergleichsmaßstab auch durchaus relevant seien; der Einfluss des EU-Reifenlabels auf die Marktentwicklung sei allerdings begrenzt, wie die fortschreitende Dominanz von Budgetreifen mit ihren schwachen Labelwerten auf dem EU-Markt illustriere. Die ETRMA regt nun „Anreize“ an, mit denen die EU und ihre Mitgliedsstaaten die Verwendung der jeweils am besten gelabelten Reifen befördert werden könnten.

