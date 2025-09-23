Zum Saisonstart wieder verlängerte Borbet-Servicezeiten

, ,
Während der Umrüstphase steht das Vertriebsteam des Räderherstellers länger für Fragen seiner Geschäftskunden zur Verfügung (Bild: Borbet)

Mit dem Start der Wintersaison hat der Räderhersteller Borbet seine Servicezeiten wieder ausgedehnt. Ab sofort steht die Vertriebsmannschaft des Unternehmens werktags von 8 bis 18 Uhr für Fragen seiner Kunden bereit sowie samstags von 9 bis 13 Uhr. Darüber hinaus verweist der Anbieter auf seinen B2B-Shop, über den rund um die Uhr Bestände eingesehen und Bestellungen platziert werden können.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert