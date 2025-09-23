Zum Saisonstart wieder verlängerte Borbet-Servicezeiten

Mit dem Start der Wintersaison hat der Räderhersteller Borbet seine Servicezeiten wieder ausgedehnt. Ab sofort steht die Vertriebsmannschaft des Unternehmens werktags von 8 bis 18 Uhr für Fragen seiner Kunden bereit sowie samstags von 9 bis 13 Uhr. Darüber hinaus verweist der Anbieter auf seinen B2B-Shop, über den rund um die Uhr Bestände eingesehen und Bestellungen platziert werden können.