Auch Bridgestone unterstützt fünf EWC-Teams

Genauso wie die Marke Dunlop unterstützt auch Bridgestone fünf Teams in der diesjährigem Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship). Damit ist der japanische Reifenhersteller jetzt Reifenausrüster von fünf in dieser WM-Serie der FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) an den Start gehenden Rennställen, während es in den Vorjahren drei waren. Auf Bridgestones „Battlax“-Gummis an ihren Maschinen vertrauen in der Saison 2025 damit nun das bisher auf Dunlop setzende Team BMW Motorrad World Endurance, Kawasaki Webike Trickstar, FCC TSR Honda France, YART (Yamaha Austria Racing Team) sowie Yoshimura SERT Motul, wobei hier das Kürzel für Suzuki Endurance Racing Team steht.

