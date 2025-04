Weitere Dunlop-Aktion rund um Motorradreifen

Ist vor Kurzem bereits die sogenannte „Fahre-die-Dunlop-Bikes“-Probefahraktion zusammen mit verschiedenen Reifenhändlern an den Start gegangen, legt die bei Motorradreifen weiterhin zu Goodyear zählende Marke noch eine weitere Promotion im Zweiradbereich auf. Denn wer zwischen dem 1. April und dem 31. Mai einen Satz Aktionsreifen bei einem Motorrad- oder Reifenhändler (stationär oder online) in Deutschland, Österreich oder der Schweiz kauft, dem wird eine Cashback-Zahlung in Höhe von je nach gewähltem Profil 40 oder 30 Euro (Schweiz: 40/30 Schweizer Franken) versprochen. Dabei soll der jeweils höhere Betrag für Reifen der Typen „SportSmart TT“, „RoadSmart IV“ oder „Mutant“ gelten und der niedrigere beim Erwerb einer Vorderrad-Hinterrad-Paarung des „SportSmart Mk4“, „Trailmax Meridian“ oder „Trailmax Raid“. Alle Informationen dazu werden im Aktionsbereich unter www.dunlop-motorrad.de bereitgehalten, von wo Teilnehmer zu einer Registrierungsseite gelangen sollen, um dort dann ihre Kontodaten angeben sowie ihren Rechnungsbeleg hochladen zu können. „Nach Vorliegen der Unterlagen erhält der Teilnehmer innerhalb von 40 Tagen die jeweilige Cashback-Zahlung direkt per Überweisung auf sein Konto“, verspricht Dunlop.