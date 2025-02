In dieser Saison fünf EWC-Teams auf Dunlop-Reifen

Wenn die Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) am 19./20. April mit den 24 Stunden von Le Mans (Frankreich) in die alles in allem vier Läufe umfassende Saison 2025 startet, dann werden im Topklassement der Serie fünf Teams auf Dunlop-Reifen an ihren Maschinen in die Rennen gehen. Konkret handelt es sich nach den Worten der nach ihrem Verkauf an Sumitomo Rubber Industries (SRI) bei Motorradreifen auch weiterhin zu Goodyear zählenden Reifenmarke um die Rennställe Elf Marc VDS Racing/KM99, BMW Endurance, LRP Poland, Maco Racing und Mana-Au Competition. „Wir können uns in dieser Saison auf viele neue Partnerschaften in der EWC freuen und sind froh, dass sich neue Teams voller Vertrauen für Dunlop entscheiden“, so Dunlops Motorradrennmanager Wim van Achter. Während die Superstock-Klasse genauso wie die neue Production World Trophy der Motorradlangstrecken-WM exklusiv auf Dunlop-Rennreifen ausgetragen wird, gibt es im EWC-Klassement weiterhin einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Reifenherstellern, wobei sich 2024 zuletzt Bridgestone den Titel hatte sichern können.