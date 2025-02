Feuer bei Reifen Bender „in kurzer Zeit“ gelöscht

Laut der Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn ist es gestern am frühen Nachmittag zu einem Brand in einem Firmengebäude in der Neuenstädter Straße in Neckarsulm gekommen. Wie die Heilbronner Stimme ergänzend dazu berichtet, hat es sich bei dem Unternehmen um den Betrieb der Reifen Bender GmbH & Co. KG gehandelt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer, in dessen Folge der Firmeninhaber und ein Mitarbeiter der Firma mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasverletzung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurden, in einem Kellerraum des Gebäudes ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Ursache des von den alarmierten Feuerwehreinsatzkräften „in kurzer Zeit“ gelöschten Brandes, durch den ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden sein soll, dauern an.