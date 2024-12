Erstmals „PartnerConnect“-Veranstaltung im Garage4Tires-Netzwerk

Das neu aufgelegte Garage4Tires-Partnernetzwerk des Großhändlers Best4Tires (früher: Reifen Gundlach) hat in Partnerschaft mit Goodyear erstmals eine „PartnerConnect“ genannte Veranstaltung ins Leben gerufen. Das Event fand am Nikolaustag bei dem Netzwerkpartner Autohaus THG in Ludwigshafen statt und war angelegt als Plattform für den Dialog und die Vernetzung zwischen Kunden und Partner. Dazu soll eine Mischung aus fachlichem Input, Networking und Unterhaltung dienen für an Garage4Tires angeschlossene Betriebe genauso wie für Endkunden und alle weiteren Interessenten. Geboten wurde bei der Premiere in Ludwigshafen unter anderem eine Goodyear-Schulung zum Thema Reifenverschleiß oder ein Gewinnspiel, während gleichzeitig für das leibliche Wohl gesorgt war. Bei alldem standen nach Aussagen des Großhändlers insbesondere der direkte Austausch mit den Gästen und persönliche Gespräche in einer entspannten Atmosphäre im Vordergrund. „Es war uns wichtig, eine Veranstaltung zu schaffen, die sowohl Mehrwert für die Branche als auch Attraktivität für Endkunden bietet“, erklärt Michael Peter, Sales Manager Außendienst bei Best4Tires. Bei alldem wird von einer durchweg positiven Resonanz der rund 100 Teilnehmer an der Veranstaltung berichtet, wobei sich insbesondere das Autohaus THG begeistert gezeigt habe vom erfolgreichen Austausch mit den Gästen und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Garage4Tires und Goodyear.