Neues 2DRV-Design WH40 bietet „ein Upgrade für jedes Fahrzeug“

Wheelworld stellt das neue Raddesign seiner Marke 2DRV vor: WH40. Dieses stehe ab sofort zur Verfügung und soll Autofans die Gelegenheit bieten, ihren Fahrzeugen „einen dynamischen Look zu verleihen“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. In den Größen 7,5×18, 8×18 und 8,5×19 erhältlich, soll das Design WH40 außerdem „für eine beeindruckende Optik“ sorgen. Wie es dazu weiter heißt, seien zeitnah außerdem auch die Größen 7,5×17, 8×19 und 9×20 ab Lager verfügbar. Wheelworld erläutert die Eigenschaften des neuen Raddesigns: „Mit ihrem klassischen Fünf-Doppelspeichen-Design vermittelt das Rad Stärke und Kraft und punktet zudem mit einer Traglast von bis zu 1.025 Kilogramm. Diese Felge eignet sich hervorragend für Mittelklassefahrzeuge sowie SUVs. Die Montage der WH40 ist dank zahlreicher ECE-Anbindungen für viele Fahrzeugmodelle genehmigungsfrei und somit besonders unkompliziert.“ Es stehen die fünf Farbvarianten Dark Gunmetal hochglanzpoliert, Dark Gunmetal glänzend lackiert, Race Silber lackiert, Schwarz hochglanzpoliert und Schwarz glänzend lackiert zur Verfügung.