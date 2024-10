Best4Tires legt Partnerkonzept Garage4Tires neu auf und erweitert dieses

In den vergangenen zwei Jahren hat sich bei Best4Tires viel entwickelt, wovon sich im vergangenen Sommer bereits mehrere Hundert Kunden bei einer Open-House-Händlertagung am zentralen Logistik- und Produktionsstandort in Daufenbach-Dürrholz im Westerwald überzeugen konnten. Neuester Entwicklungsschritt des Großhändlers: die Erneuerung des Partnerkonzeptes Garage4Tires. War dieses Ende 2022 als Nachfolger der über zwei Jahrzehnte im Markt bestehenden Kooperation Com4Tires als „digitales Werkstattnetz“ an den Start gegangen, soll das neue Garage4Tires im Markt nun als „freie Kooperation“ wahrgenommen werden und den Partnern umfassende Vorteile bieten, wie die Verantwortlichen bei Best4Tires dazu im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erläutern; die Markteinführung läuft schrittweise seit diesem Frühsommer. Und die Liste der Partner nähert sich bereits der Tausendergrenze.

