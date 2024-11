Intercontinental Games mit Dunlop als Reifenpartner

Am kommenden Wochenende bzw. am 30. November und 1. Dezember finden erstmals die sogenannten Intercontinental Games der FIM statt. Wie letzteres Kürzel – das bekanntlich für Fédération Internationale de Motocyclisme steht – vermuten lässt, hat das Ganze mit Motorrädern zu tun, wobei sich ganz konkret dahinter ein motorsportlicher Wettbewerb auf dem Circuito de Jerez verbirgt: Auf der spanischen Rennstrecke werden Nachwuchsfahrer mit jeweils in Viererteams pro Klasse – darunter immer ein Pilot mit WM-Erfahrung und auch eine Frau – auf Yamaha-Maschinen vom Typ R7 und R3 sowohl im Supersport- und Supersport-300-Klassement um den Sieg kämpfen. Wobei die von den alles in allem 48 Wettbewerbern aus 19 Länder (sechs Teams zu je vier Fahrern in zwei Klassen) eingesetzten Motorräder samt und sonders auf Dunlop-Reifen rollen werden. Denn die zu Goodyear gehörende Marke ist offizieller Reifenpartner des Events, das anlässlich des 120-Jährigen der FIM ins Leben gerufen wurde. „Die allerersten Intercontinental Games der FIM schreiben Geschichte, bringen sie doch alle ihre sechs Kontinentalverbände aus Asien, Nordamerika, Europa, Afrika, Lateinamerika und Ozeanien für ein Rennwochenende zusammen, während sich das 120. Jubiläumsjahr der FIM dem Ende nähert. Mit seinem anhaltenden Engagement im Motorsport und einer langen und ruhmreichen Geschichte, die über einhundertdreißig Jahre zurückreicht, ist Dunlop die perfekte Wahl als offizieller Reifenpartner der Veranstaltung“, dankt Fabio Muner, Marketing- und Digitaldirektor der FIM, dem Reifenanbieter für seine Unterstützung.