„Erhebliche Hürden“ – KTM-Sanierung in Eigenverwaltung

Stefan Pierer und Gottfried Neumeister – ihres Zeichens CEO respektive Co-CEO des österreichischen Motorradherstellers KTM – haben den mehr als 5.000 Mitarbeitern des Unternehmens einen Plan vorgestellt, wie die Fahrzeughersteller die aktuellen finanziellen Herausforderungen meistern und seine Zukunft sichern will. Zumal man derzeit vor „erheblichen Hürden“ stehe und am morgigen Freitag ein rechtliches Restrukturierungsverfahren in Eigenverwaltung einleiten wolle. Schon vor Monaten war in Medienberichten zu lesen, KTM befinde sich in ein einer Krise. Wobei sich laut der Muttergesellschaft Pierer Mobility AG der Finanzierungsbedarf der KTM AG nach derzeitigem Stand auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag beläuft und das Management nicht davon ausgeht, dass eine insofern notwendige Zwischenfinanzierung zeitgerecht gelingen wird. Stefan Pierer ist nichtsdestoweniger überzeugt, gemeinsam mit Co-CEO Neumeister den Motorradhersteller wieder auf Erfolgskurs bringen zu können.

