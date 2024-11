Brembo widersteht dem „sehr komplexen makroökonomischen Umfeld“

Mit Blick auf die kürzlich vorgelegten Neunmonatszahlen spricht Matteo Tiraboschi von einem „hohen Maß an Resilienz, das die Brembo Group dank ihrer mittelfristigen Strategie in einer weltweit mit ernsthaften Schwierigkeiten konfrontierten Automobilbranche erreicht hat“. Der Executive Chairman des Bremsenspezialisten meint damit den Umsatz von 2,93 Milliarden Euro, was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht, sowie ein EBITDA von 501 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 500 Millionen Euro) und einer EBITDA-Marge, die damit weiterhin bei 17,1 Prozent liegt. Brembo habe diese Kennzahlen „auf dem Stand des bereits positiven Vergleichszeitraums halten“ können, was „auch der erfreulichen Entwicklung des Aftermarkets zu verdanken“ gewesen sei, „trotz eines nach wie vor sehr komplexen makroökonomischen Umfelds“, so Tiraboschi weiter.