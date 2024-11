Pyrum betreibt erstmals alle drei Pyrolyselinien am Stammsitz in Dillingen/Saar

Erst vor Kurzem hat Pyrum Innovations mit seiner neuen Produktionslinie TAD 3 – die Abkürzung steht für „Thermolyseanlage Dillingen“ – erfolgreich einen Probelauf an der Auslastungsgrenze gefahren. Nun hat auch die Linie TAD 2 einen solchen mehrtägigen Test bestanden, wie es dazu in einer Mitteilung des auf die Pyrolyse von Altreifen spezialisierten Recyclingunternehmens aus Dillingen/Saar heißt. Außerdem seien damit erstmals alle drei Produktionslinien am Stammsitz parallel in Betrieb gewesen, worin Pyrums Vorstandsvorsitzender Pascal Klein einen „Beweis für die Serienreife der Technologie“ sieht, auf den man stolz sei.