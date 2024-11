Stadtreinigung Hamburg setzt seit mehr als zwölf Jahren auf Continental-Reifen

Continental und die Stadtreinigung Hamburg (SRH) arbeiten seit mehr als zwölf Jahren zusammen. Der Entsorgungsbetrieb für die Millionenstadt an der Elbe hat das Reifenmanagement mit Reparatur und Service für seine rund 1.100 Fahrzeuge an sieben Standorten im Stadtgebiet komplett in die Hände von Continental gegeben. Die moderne Flotte des Betriebs ist ausgestattet mit dem speziell an die Anforderungen von Entsorgungsbetrieben ausgerichteten Reifen Bandvulc-Wastemaster, eine Marke von Continental.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen