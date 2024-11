Spezielles „PremiumContact“-Profil für die BYD-Seal-U-Erstausrüstung

Das Elektro-SUV Seal U des chinesischen Fahrzeugherstellers BYD wird ab Werk mit Reifen von Continental ausgestattet. Das deutsche Unternehmen liefert dazu allerdings keines seiner bekannten Produkte zu den Chinesen ans Band. Stattdessen wird bei dem Wagen nach Angaben des Zulieferers das „PremiumContact C“ genannte Profil verbaut, das speziell „auf leises und energieeffizientes Fahren ausgelegt“ sein soll, wobei das „C“ im Namen für den das englische Wort Comfort (Komfort) stehe. Selbst wenn Conti eigenen Worten zufolge keine Reifen speziell für Elektroautos entwickelt, so sollen Fahrzeuge dieser Gattung doch gerade von den beiden besonders hervorgehobenen Eigenschaften profitieren. „Spezielles Silica in der Gummimischung reduziert die Energieaufnahme durch den Reifen während der Fahrt und verringert damit Reibung und Rollwiderstand. Dies führt zu einer hohen Energieeffizienz und einer langen Lebensdauer des Profils. Geräuschdämpfer im Laufflächenprofil und ein geräuschreduzierendes Design senken die Rollgeräusche deutlich. Dank einer abgerundeten Aufstandsfläche, die den Druck gleichmäßig über den Reifen verteilt, bietet der ‚PremiumContact C‘ auch bei hohen Geschwindigkeiten viel Fahrkomfort“, erklärt der Hersteller mit Blick auf seinen neuen Reifen, der in zahlreichen Ländern in der Dimension 235/50 R19 99V für den BYD Seal U freigegeben ist.