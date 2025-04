Mehr Verantwortung für Ralf Flachbarth bei Nexen

Zuvor gut drei Jahre bei Bridgestone und mehr als 14 Jahre bei Dunlop als Entwicklungsingenieur tätig, war Ralf Flachbarth Ende 2013 in selber Funktion zu Nexen Tire gewechselt. Dort wird ihm nun offenbar mehr Verantwortung übertragen. Denn laut CK (Changki) Noh, der bei dem koreanischen Reifenhersteller im Range eines Managing Director dessen Markenstrategie in Europa verantwortet bzw. eigenen Worten zufolge mit seinem Team Initiativen rund um die Produktplanung und Marketingkommunikation in hiesigen Regionen koordiniert, ist Flachbarth jetzt zum Product Chief bei Nexen Tire Europe aufgerückt. „Es ist fast zehn Jahre her, dass ich in verschiedenen Positionen mit ihm zusammengearbeitet habe, und ich bin stolz, ihn im Team zu haben“, freut sich Noh auf weitere gemeinsame Erfolge in der Zukunft.