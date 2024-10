Falken sahnt erneut Preis für Eventfilm ab

Bereits zum dritten Mal wurde Falken jetzt bei den International Motor Film Awards ausgezeichnet. Nach 2021 und 2023 erhielt der neueste Film „Why we Race“ den Preis in der Kategorie „Best Event Film“. Der Film über das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wurde seit seiner Veröffentlichung im Juli 2024 bisher 3,6 Millionen Mal angesehen. „Die Auszeichnung ‘Bester Eventfilm’ bei den International Motor Film Awards ist eine besondere Ehre für uns. Für unsere Bemühungen bei einer so renommierten Veranstaltung unter einer so starken Konkurrenz anerkannt zu werden, zeigt, dass wir uns mit unserer Leidenschaft und unserem Engagement in einem hochkarätigen, anspruchsvollen Umfeld behaupten können. Herzlichen Glückwunsch an alle, besonders aber an Tobias Kahler und sein talentiertes Team“, so Dennis Wilstermann, Assistant Manager Marketing bei Falken Tyre Europe GmbH.