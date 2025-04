Bei Reifen/Zubehör sind Kunden mit Michelin am zufriedensten

Auch für dieses Jahr hat das auf Datenanalysen spezialisierte Unternehmen YouGov wieder ein Kundenzufriedenheitsranking veröffentlicht in Kooperation mit dem SZ-Institut der Süddeutschen Zeitung (SZ). Für die 2025er-Ausgabe sind demnach mehr als 950.000 Onlineinterviews ausgewertet worden, die im Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025 geführt wurden. Insgesamt konnten laut YouGov basierend darauf alles in allem 800 Marken aufgeteilt auf 34 Kategorien/Branchen bewertet werden. Die Angaben dazu, mit welchen Marken die befragten Kunden zufrieden bzw. nicht zufrieden sind, schlagen sich letztlich dann in einem Score-Wert nieder, der zwischen plus 100 im besten und minus 100 im schlechtesten Fall liegen kann. Die Top Ten der Gesamtwertung über alle 34 Kategorien hinweg kommen dabei auf Scores, die im Bereich zwischen 92,1 Zählern für den Sieger (Medikamente-per-Klick) und einem 89,6 er-Wert für den Zehnten (Weleda) liegen. Nur knapp dahinter kommt der Beste der Teilkategorie Reifen & Zubehör ins Ziel. Sie wird – wie schon ein Jahr zuvor – von dem Reifenhersteller Michelin (Score: 89,0) angeführt.

