Verstärkung für Apollos Lkw-Reifenvertrieb hierzulande

Seit dem 1. Januar verstärkt Mathias Krüger das Vertriebsteam für Lkw-Reifen bei Apollo Tyres Deutschland. Der gelernte Bankkaufmann und Automobilverkäufer wird im Bereich Nordost eingesetzt und berichtet in seiner Funktion an Nico Spirito, Vertriebsleiter Lkw bei Apollo Tyres. „Wir freuen uns, mit unserem neuen Vertriebsexperten im Lkw-Bereich einen wichtigen Schritt in Richtung Wachstum und Kundennähe zu gehen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem Fachwissen wird er uns dabei unterstützen, unsere Vertriebsstrategie erfolgreich umzusetzen und maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Gemeinsam werden wir die Marktposition von Apollo Tyres weiter ausbauen und den Erfolg nachhaltig sichern“, sagt Alexandra Matuko, Leiterin des Cluster Central Europe bei Apollo Tyres. Seit seinem Einstieg in die Reifenbranche im Jahre 2009 arbeitete Krüger bis 2015 hierzulande als Gebietsverkaufsleiter für Lkw-Reifen bei Michelin, um danach zu Pirelli bzw. Prometeon zu wechseln und dort die Position als Local Sales Manager zu übernehmen mit Verantwortung für die Umsatzsteigerung/Marktanteilsgewinnung des Anbieters im Nutzfahrzeugreifengeschäft Deutschland.