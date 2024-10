ETM-Awards in 24 Kategorien vergeben – Continental ausgezeichnet

Anlässlich der IAA Transportation, die am 22. September nach sechs Messetagen in Hannover zu Ende gegangen war, hat der Stuttgarter ETM Verlag erneut seine Leserwahl-Awards verliehen. Insgesamt haben 3.033 Nutzfahrzeugexperten ihre Stimmen in 24 Kategorien abgegeben; zur Wahl standen aktuelle Nutzfahrzeuge wie auch Zulieferer- und Servicelösungen. Erstmals waren in diesem Jahr zudem wegweisende Innovationen etwa aus dem Bereich IT mit am Start. In der Kategorie Reifen durfte sich Continental über den ETM-Award freuen, der in der Transport- und Logistikbranche ein besonderes Renommee genießt. „Die Auszeichnung ist eine großartige Bestätigung für die Arbeit unserer Reifenentwickler und unser tägliches Engagement für die Bedürfnisse unserer Kunden“, kommentierte Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifen Ersatzgeschäft Deutschland. Der Trailerhersteller Schmitz Cargobull wusste unterdessen in gleich sechs Kategorien die Leser der Titel des in Stuttgart ansässigen Verlags zu überzeugen und konnte damit ein Viertel aller ETM-Awards einfahren. In der Kategorie Bremsen erhielt Knorr-Bremse den Award. Auszeichnungen etwa für den Reifenservice oder für Räder wurden nicht vergeben.