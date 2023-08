Weiterer Falken-Film für Award nominiert

Der kürzlich vorgestellte Kurzfilm „A Monument to the Art of Racing“ von Falken ist für den Preis „Bester Event Film“ bei den International Motor Film Awards 2023 nominiert worden. Die diesjährigen Gewinner werden am 21. September bei einer Zeremonie in London bekannt gegeben.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN