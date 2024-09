Elf Auszubildende bei Nabholz ins Berufsleben gestartet

Zum Start in das neue Ausbildungsjahr hat die Heinrich Nabholz Autoreifen GmbH elf Nachwuchskräfte im Unternehmen begrüßen können. „Das beste Rezept gegen den oft beklagten Fachkräftemangel ist: einfach selbst ausbilden“, weiß Philipp Nabholz, Geschäftsführer des Unternehmens mit Sitz in Gräfelfing bei München. Heutzutage gestalte sich die Suche bzw. das Finden geeigneter Azubis zwar „sehr schwierig“, doch durch großes Engagement wie beispielsweise der Präsenz in Schulen, bei Ausbildungsmessen, Gewerbetagen und das Angebot für Schülerpraktika sei es dem Reifenfachhändler gelungen, sich in den vergangenen Jahren zunehmend als attraktiver Ausbildungsbetrieb zu positionieren.

