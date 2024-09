Neun zusätzliche Größen von Contis „Scoot“-Rollerreifen

Continental erweitert das Lieferprogramm seines „Scoot“ genannten Rollreifens um neun zusätzliche Größen. Damit will der Anbieter der seinen Worten zufolge immer weiter steigenden Beliebtheit der entsprechenden Fahrzeuggattung Rechnung tragen. „Weltweit entschieden sich im Jahr 2023 mehr als 20 Millionen Kunden für die praktischen Zweiräder, die vor allem in Metropolen als Individualtransportmittel mit geringem Platzbedarf und hoher Wendigkeit überzeugen. Bis zum Ende des Jahrzehnts rechnen Analysten sogar mit einem Anstieg auf jährliche Neuzulassungen von etwa 24 Millionen Fahrzeugen weltweit“, so der Reifenhersteller unter Verweis auf Zahlenmaterial von Statista. Die neuen Größen decken mit dem 3.50-10-Zoll-Format demnach das Segment der klassischen Kleinroller ebenso ab wie mit dem 130/60-13-Zoll-Format die Anforderungen vieler populärer mittelgroßer Scooter. Die Einführung der neuen Dimensionen soll laut Conti beginnend ab sofort schrittweise bis zum vierten Quartal dieses Jahres erfolgen, sodass das „Scoot“-Portfolio damit sukzessive auf insgesamt 32 Vorderrad- und Hinterradgrößen von zehn bis 16 Zoll anwächst für Fahrzeuge im Segment von 50 bis 350 Kubikzentimeter.