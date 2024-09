Twin Busch dominiert Leserwahl zur Beste-Profi-Werkstatt-Marke

Die Zeitschrift Profi-Werkstatt hat auf der Automechanika in Frankfurt wieder ihre Beste-Marken-Awards verliehen. Zum siebten Mal in Folge haben dabei die jetzt gut 4.000 abstimmenden Leser die Michelin-Tochter Euromaster in der Kategorie Reifenservice mit dem Award ausgezeichnet. „Seit Jahrzehnten ist Euromaster ein verlässlicher Partner rund ums Fahrzeug. Wir freuen uns riesig, dass unser Engagement für unsere Kunden von den Branchenexperten erneut gewürdigt wurde“, kommentierte Jürgen Walter Geschäftsführer von Euromaster Deutschland und Österreich, anlässlich der Preisverleihung. Weitere Awards gingen an:

Achsvermessung: Twin Busch

Batterien: Varta

Bremsenprüfstände: Twin Busch

Bremssysteme: Brembo

Filter: Mann-Filter

Großhandel Nfz-Teile: WM Fahrzeugteile (WM SE)

Hebeanlagen: Twin Busch

Klimaservicegeräte: Bosch

Lichttechnik und Beleuchtung: Hella

Mehrmarken-Fahrzeugdiagnose: Bosch

Öle und Schmierstoffe: Liqui Moly

Omnibus-, Nfz- und Trailer-Originalteile: MAN Original Teile

Reifenhersteller: Continental

Reifenmontage: Twin Busch

Reinigung und Pflege: Kärcher

Scheinwerfereinstellgeräte: Hella Gutmann Solutions

Vermieter: Sixt

Waschanlagen: Kärcher

Werkstattfahrzeugeinrichtung: Würth

Werkstattkonzepte: MAN Service Complete

Werkstattmanagement-Software: Bosch

Werkzeuge: Hazet

Zubehör/Ersatzteile: Bosch

Die Leserwahl zur Besten-Profi-Werkstatt-Marke wird alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit der internationalen Leitmesse Automechanika durchgeführt. Branchenexperten bewerten dabei über 200 Anbieter nach Angebot, Image, Qualität und Service.