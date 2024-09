Aeolus Tyres investiert kräftig in Giant-Tyres-Kapazitäten

Aeolus Tyre hat ein neues EM-Reifenprojekt aufgelegt, in dessen Rahmen die Produktionskapazitäten für sogenannte Giant Tyres ab 49 Zoll erweitert werden sollen. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com unter Berufung auf eine in China veröffentlichte Mitteilung des Herstellers berichtet, wolle Aeolus Tyre dazu 1,464 Milliarden Yuan (187 Millionen Euro) investieren und am Ende der auf 24 Monate angelegten Bauphase seine entsprechenden Kapazitäten um 20.000 Einheiten jährlich auf dann geschätzt 26.000 Einheiten steigern; es gehe dabei ausschließlich um Radialreifen. Aeolus Tyre zufolge wolle der Hersteller mit diesem Expansionsprojekt „das Produktsortiment weiter optimieren, den Highend-Markt erobern und Marktanteile hinzugewinnen“.