Großhändler Gewe jetzt auch Betze-Partner beim 1. FC Kaiserslautern

Zur Saison 2024/25 kann der 1. FC Kaiserslautern einen weiteren neuen Partner am Betzenberg begrüßen. Durch die Betze-Partnerschaft des Kaiserslauterer Unternehmens Gewe Reifen- und Rädergroßhandel werden die Marken Tec Speedwheels und Kumho Tire u.a. auf der Premium-TV-Videobande im Fritz-Walter-Stadion präsent sein. Zum Start der Partnerschaft gibt es eine Rabattaktion für FCK-Fans. Mit dem Code „FCK#TEC“ gibt es beim Kauf eines Radsatzes in 18 Zoll oder größer einen zusätzlichen Sondernachlass in Höhe von zehn Prozent. Die Aktion ist bis zum 15. Oktober 2024. Tec Speedwheels ist die exklusive Marke des zur Pneuhage-Gruppe gehörenden Großhändlers „für extravagante und technisch herausragende Leichtmetallräder“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Gewe-Geschäftsführer Achim Becker freut sich über die neue Partnerschaft: „Wir als traditionsreiches Unternehmen aus Kaiserslautern freuen uns sehr, in Kooperation mit unserem Kernlieferanten Kumho Tire den 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2024/25 als Betze-Partner auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft unterstützen zu dürfen.“