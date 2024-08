Continental ruft Lkw-Reifen in Nordamerika wegen möglicher Gürtelablösungen zurück

Einer Mitteilung der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA zufolge ruft Continental in Nordamerika Lkw-Reifen vom Typ HDL2 DL+ zurück. Wie es darin heißt, könne es aufgrund einer fehlerhaften Mischung zu Ablösungen des Stahlgürtels im Schulterbereich kommen, woraus ein plötzlicher Luftdruckverlust entstehen könne. Betroffen seien in Summe 462 Reifen der Größe 11R24,5, die Continental Tire the Americas in Kanada, den USA und Mexiko vertrieben habe. Ein Herstellungsdatum der Reifen wurde nicht genannt. Der Reifen wird nicht in Europa vermarktet.