BRV-Mitglieder kommen 2025 in Würzburg zu ihrer Versammlung zusammen

Nachdem die vergangene BRV-Mitgliederversammlung anlässlich der Tire Cologne in Köln stattgefunden hat, gibt der Verband jetzt den Termin und den Ort seiner Versammlung im kommenden Jahr bekannt. Danach kommen die Mitglieder des BRV am 24. Juni im Maritim-Hotel in Würzburg zusammen. Am Vorabend der alljährlichen Versammlung findet wie gewohnt ein Begrüßungsabend statt, heißt es dazu in einem jetzt vom BRV veröffentlichten Save-the-Date. Weitere Details zu der Mitgliederversammlung sollen folgen. Die Veranstaltung soll unter dem Motto „Zukunft nachhaltig gestalten – Innovation, Investition, Interaktion“ stehen.