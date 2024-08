Ceat führt neuen All-Season-Reifen für Transporter ein: den EnduraDrive A/S

Ceat hat einen Transporterreifen für den ganzjährigen Einsatz vorgestellt: den EnduraDrive A/S. Der neue All-Season-Reifen ergänzt damit den ebenfalls erst vor Kurzem präsentierten Sommerreifen EnduraDrive. Mit dem neuen EnduraDrive A/S habe der aus Indien stammende Reifensteller „einen Qualitätsreifen entwickelt, der präzise auf die spezifischen Bedürfnisse von Transportern abgestimmt“ sei, heißt es dazu in einer Mitteilung. Der All-Season-Reifen zeige sowohl im Sommer als auch im Winter „hohe Widerstandsfähigkeit, Komfort und lange Haltbarkeit“. Vor allem bei der Nasshaftung bietet der Transporterreifen „beste Perfomance in allen Fahrsituationen“, was sich an einem „A“ auf dem EU-Reifenlabel ablesen lasse. In schneearmen Regionen sei der EnduraDrive A/S daher „die perfekte Wahl“. Angebote werde der neue Ceat-Transporterreifen zunächst in den Größen 215/65 R16C 109/107T, 235/65 R16C 121/119R, 205/65 R16C 107/105T, 215/70 R15C 109/107T sowie 225/65 R16C 112/110T. Wie der Hersteller noch ergänzt, wolle man „kontinuierlich seine umfangreiche Produktpalette weiter ausbauen“.