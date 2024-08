Toyo Tires erweitert Line-up seines All-Terrain-/Offroadreifens Open Country A/T III

Toyo Tires startet mit seinem bewährten Sortiment bestehend als Winter- und Ganzjahresreifen in die neue Saison, hat dieses aber auch kürzlich leicht erweitert. Im vergangenen Jahr hatte der japanische Hersteller seinen neuen All-Terrain-/Offroadreifen Open Country A/T III auf dem europäischen Markt eingeführt und zwar in zunächst 30 Größen zwischen 15 und 20 Zoll. Wie Toyo Tires erläutert, gibt es dazu jetzt zwei neue Größen, und zwar 265/70 R18 116H sowie 195/80 R15 96S.

