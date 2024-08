Die AHG-Autoteile GmbH gehört jetzt zur Carat-Gruppe

Die AHG-Autoteile GmbH bringt seit dem 1. August 2024 nicht nur mehr als 15 Jahre Erfahrung und eine Expertise in der Abgastechnik, sondern auch eine starke Kundenorientierung in die Carat-Gruppe mit ein. Mit einer Lagerkapazität von mehr als 15.000 Quadratmetern und einem Team von über 40 Mitarbeitern ist das Unternehmen aus Böblingen bestens aufgestellt, um die Anforderungen des modernen Automotive Aftermarkets zu erfüllen. „Wir freuen uns sehr, von nun an Teil der Carat-Gruppe zu sein. Die Kooperation ermöglicht uns den Zugriff auf ein breites Netzwerk an Lieferanten sowie die umfangreichen Dienstleistungen der Unternehmensgruppe“, so Janchir Zainou, Geschäftsführer der AHG-Autoteile GmbH.

