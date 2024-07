Softwareanbieter Speed4Trade bei Automechanika in Ebay-Lounge anzutreffen

Der auch in der Reifenbranche nicht unbekannte und auf E-Commerce-Lösungen spezialisierte Softwareanbieter Speed4Trade wird bei der diesjährigen Automechanika in Frankfurt vertreten sein. Zu finden ist das Unternehmen bei der Messe vom 10. bis zum 14. September dann in der sogenannten E-Commerce-Networking-Lounge von Ebay. Thema soll vor Ort sein, wie verschiedenste Branchenteilnehmer von Kfz-Teileherstellern über Kfz-Teilehändler und Verbände bis hin zu Werkstattketten ihre Handelsaktivitäten digitalisieren, integrieren und automatisieren – und wie das Unternehmen dabei unterstützen kann. Zumal zum Speed4Trade-Portfolio unter anderem die „Connect“ genannte Middleware gehört, mittels der Anbieter von Kfz-Ersatzteilen, Reifen und Zubehör eine Anbindung an Marktplätze bzw. Plattformen wie Ebay, Tyre24 oder Daparto realisieren können. Interessierte treffen bei der Messe auf die Key-Account-Manager Domenic Sauer und Thomas Kneißl des IT-Unternehmens, die zudem an zweien der Veranstaltungstage jeweils einem Vortrag zum Thema „Professioneller Teileverkauf durch Daten- und Systemunterstützung bei Ebay“ in der E-Commerce-Networking-Lounge halten werden: am 10. September von 11:30 bis 12:00 Uhr sowie am 13. September von 14:00 bis 14:30 Uhr.