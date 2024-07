Komfortableres/effizienteres Arbeiten mit neuer Haweka-Wuchtmaschine

Die Haweka Werkstatttechnik Glauchau GmbH war einer der wenigen Werkstattausrüster, die bei der diesjährigen Reifenmesse in Köln als Aussteller vor Ort vertreten waren. Die Präsenz dort hat sich für das Unternehmen aber gelohnt, wie Vertriebsleiter Christian Kollmeyer im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG ein positives Fazit zieht. Die Messe wird als „überraschend gut“ bilanziert und auf jeden Fall als deutlich besser wie diejenige zwei Jahre zuvor. Jedenfalls habe man am Stand durchweg „viel zu tun“ gehabt, so Kollmeyer weiter. Was nicht zuletzt mit daran liegen könnte, dass Haweka zur „Tire Cologne“ eine echte Premiere mit nach Köln gebracht hatte: die neue und ab sofort nunmehr bei dem Anbieter erhältliche Radauswuchtmaschine „BM 850 P EasyHit“. Sie soll Kfz-Betrieben ein „komfortableres und effizienteres Arbeiten“ ermöglichen.