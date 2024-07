RTC Reifen Kuttnick stellt neues Pannenfahrzeug in Dienst

Am 1. Juli hat RTC Reifen Kuttnick aus Samswegen – bei Magdeburg und in unmittelbarer Nähe zu den Autobahnen 2 und 14 gelegen – ein neues Montagefahrzeug in Dienst gestellt. „Der Pannenservice ist in den letzten Jahren enorm wichtig geworden und gehört zum Standard eines Reifenhandels einfach dazu. Die Nachfrage sowohl bei regionalen Kunden und auch bei überregional arbeitenden Pannenzentralen ist gestiegen. Daher haben wir uns zu dieser Investition entschieden“, sagt Matthias Ecke, Inhaber des Unternehmens, das seinen Pannenservice rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr anbietet. Der RTC-Gesellschafter betreibt damit nun zwei Siebeneinhalbtonner-Lkw für den mobilen Service, wobei das neue Fahrzeug über modernste Ausstattung verfügen soll wie zum Beispiel eine Unterfluranlage für Strom und Druckluft, ein Felgenregal für die gängigsten Felgen, zwei Wagenheber, Luftkissen, elektronische Schlauchhaspel mit 40 Meter Druckluftschlauch, Cribbing-Blöcke und dergleichen mehr. Diese Ausstattung erleichtere die Arbeit beim Pannenservice und verkürze die Montagezeiten, so das Unternehmen, das demnach in allen relevanten Pannenzentralen gelistet ist und seinen Service auch anderen Reifenhändlern im Pannenfall anbietet.