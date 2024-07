Personeller Aderlass im Bridgestone-Reifenwerk Des Moines

Medienberichten von der anderen Seite des Atlantiks zufolge verlieren eine ganze Reihe der nach letztem Stand insgesamt rund 1.300 Beschäftigten im Bridgestone- bzw. Firestone-Reifenwerk in Des Moinse (Iowa/USA) ihren Arbeitsplatz. Je nach Quelle ist von knapp 120 bis hin zu mehr als 210 Betroffenen die Rede, wobei es sich vor allem um solche Kollegen handeln soll, die zwei Jahre oder weniger dort beschäftigt sind. Hintergrund des Ganzen seien stark verringerte Einkommen nordamerikanischer Farmer und resultierend daraus eine schwächelnde Nachfrage nach Landwirtschaftsreifen. Wobei der Hersteller nach eigenen Angaben im Werk Des Moines rund 90 Prozent aller Landwirtschaftreifen seiner Marke Firestone produziert, die er in den USA und Kanada absetzt. In diesem Zusammenhang kommt unter anderem auch ein Vertreter der Gewerkschaft United Steelworkers zu Wort, wonach die aktuellen Stellenstreichungen am betreffenden Standort die ersten seit 1990 seien. Wobei das Unternehmen den Berichten zufolge außerdem noch die Produktion vor Ort gestoppt hat ab 5. Juli für insgesamt 29 Tage.