Worin sich Lkw-Reifen der Marken MatraX und Matoro unterscheiden sollen

Vor rund einem Jahr erst ist die portugiesische Alves Bandeira Group auch mit Lkw-Reifen ihrer Eigenmarke MatraX an den Start gegangen. Bei der diesjährigen „Tire Cologne“ hat der Großhändler nun zudem Lkw-Reifen einer weiteren Eigenmarke namens Matoro als Neuheit im Markt gezeigt. Was die Frage nach dem Warum aufwirft bzw. danach, wie sich beide unterscheiden. Auf entsprechende Nachfrage bei dem Unternehmen heißt es, Nfz-Reifen der Marke MatraX würden in China gefertigt mit dem Produktionspartner gehörenden (Vulkanisations-)Formen, während diejenigen von Matoro demnach in Thailand produziert werden mit Formen im Besitz der Portugiesen selbst.