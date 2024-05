Premiere einer neuen Lkw-Reifenmarke bei der „Tire Cologne“

Vor zwei Jahren ist die portugiesische Alves Bandeira Group mit der Eigenmarke MatraX zunächst im Pkw-Reifensegment an den Start gegangen, um ein Jahr später dann auch Lkw-Reifen dieses Labels anzubieten. Jetzt schickt sich das Unternehmen an, im Nutzfahrzeugbereich noch eine weitere Eigenmarke einzuführen. Jedenfalls kündigt der Großhändler für die bevorstehende „The Tire Cologne“ die Premiere eines entsprechenden Line-ups radialer Lkw-/Busreifen unter dem Markennamen Matoro an. Die bei der Reifenmesse Anfang Juni in Köln dann erstmals zu sehenden Produkte seien – heißt es – „auf Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt“. Abgesehen davon will man vor Ort am eigenen Messestand außerdem MatraX Energy präsentieren, womit eine neue Fahrzeugbatteriereihe gemeint ist, die nach Unternehmensangaben für höchste Energieeffizienz und Zuverlässigkeit entwickelt wurde.