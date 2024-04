Nach Falken-Erfolg bei den 24h Qualifiers Porsche in „vorläufiger Favoritenrolle“

Bei den ADAC-24h-Nürburgring-Qualifiers ist ein weiterer Sieg an den Porsche mit der Startnummer 44 gegangen: Nico Menzel und Martin Ragginger waren mit ihrem blau-grünen 911 GT3-R einmal mehr erfolgreich für das Team Falken Motorsports. Nach 27 Runden lagen sie knapp 1,8 Sekunden vor dem Rowe-BMW M4 GT3 mit der Startnummer 98 und den ebenfalls auf einem 911er setzenden Drittplatzierten von Manthey. Als ausgiebige Vorbereitungsmöglichkeit auf das 24-Stunden-Renne Ende Mai sowie die Wertung beider Rennen für die Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) soll der Veranstaltung bei ihrer zehnten Auflage mehr Teilnehmer denn je und ein noch größeres Publikumsinteresse beschert haben. „So kann es gerne weitergehen – gäbe es darauf ein Abo, würde ich es sofort buchen“, so Lokalmatador Menzel nach dem Zieleinlauf des Sonntagsrennens, nachdem er eine Woche zuvor bereits beim NLS-Auftakt hatte gewinnen können. Insofern wird Porsche (und damit wohl auch Falken Motorsport) nun nur noch mehr in der „vorläufigen Favoritenrolle“ für die Hatz zweimal rund um die Uhr in sieben Wochen gesehen.