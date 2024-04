Fast gesamtes Moto2-Fahrerfeld unterbietet bisherigen Texas-Rundenrekord

Im Nachgang zum Motorrad-Grand-Prix am vergangenen Wochenende auf dem Circuit of the Americas nahe Austin (Texas/USA) zieht Pirelli als seit dieser Saison neuer alleiniger Reifenausrüster des Moto2- und Moto3-Klassements – in der MotoGP wird nach wie vor auf Michelin-Reifen gefahren – einmal mehr ein positives Fazit. Waren in den ersten beiden Rennen der Saison in Katar und in Portugal jeweils schon neue Rundenrekorde aufgestellt worden, ist die bisherige Bestzeit der Strecke in Texas aktuell gleich reihenweise unterboten worden. Seien die Fahrer trotz zunächst schwieriger Streckenbedingungen von Anfang an dort schnell unterwegs gewesen, sind nach den Worten von Pirelli-Motorradrenndirektor Giorgio Barbier später nicht weniger als 23 der insgesamt 29 startenden Moto2-Fahrer im Vergleich zum bisherigen Rundenrekord eine schnellere Zeit gefahren. „Dies zeigt, dass die Verbesserung im Vergleich zur Vergangenheit nicht nur auf einige wenige ausgewählte Fahrer beschränkt, sondern für alle erreichbar ist“, sagt er. Auch in der Moto3-Klasse wurde der seit 2017 bestehende Rundenrekord für den texanischen Kurs unterboten: um immerhin rund eine halbe Sekunde.