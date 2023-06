24-Stunden-Rennen findet 2024 am Fronleichnamwochenende statt

Anders als in den vergangenen Jahren üblich, soll das kommende 24-Stunden-Rennen nicht am Himmelfahrtswochenende 2024 auf dem Nürburgring stattfinden, sondern drei Wochen später. Wie es dazu in einer Mitteilung des ADAC Nordrhein heißt, soll das alljährliche Großevent des Langstreckensports vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 stattfinden, das Fronleichnamwochenende. Die Verschiebung wird mit einer Terminüberschneidung mit der FIA WEC begründet, die am Himmelfahrtswochenende in Spa-Francorchamps fährt.