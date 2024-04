Nach Erfolgen bei Auftaktrennen gilt Falken Motorsports als NLS-Favorit

Am vergangenen Wochenende fand der Saisonauftakt zur diesjährigen Nürburgring-Landstreckenserie (NLS) statt. Auf zwei besonders erfolgreiche Rennen blickt dabei nun Falken Motorsports zurück. Der Hersteller konnte nicht nur mit einem seiner beiden türkis-blauen Porsche 911 GT3 R das Auftaktrennen am Sonnabend mit dem Gesamtsieg in einem hart umkämpften Rennen abschließen, auch beim zweiten Rennen auf der Nordschleife am Sonntag fuhr Falken Motorsports mit dem dritten Platz bis aufs Podium vor. Nach dem NLS-Auftaktwochenende zählt Falken Motorsports damit zu den diesjährigen Favoriten der Serie. „Die beiden Porsche 911 GT3 R waren stets an der Spitze des Feldes vertreten und wurden lediglich durch unglückliche Kollisionen zurückgeworfen. Schon am kommenden Wochenende kehrt Falken Motorsports auf die legendäre Nordschleife zurück, um weitere Erfahrungen zu sammeln“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Am kommenden Wochenende stehen im Rahmen der ADAC 24h Qualifiers erneut zwei vierstündige Rennen auf dem Programm, die als Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring (1./2. Juni) dienen sollen.