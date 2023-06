Bei Falken auf der AutoZum geht’s um „Neues und Bewährtes“

Auf der morgen in Salzburg beginnenden und bis Freitag dauernden AutoZum will Falken Tyre Europe „Neues und Bewährtes“ zeigen. Wie es vonseiten des Herstellers heißt, gehörten dazu etwa der neue Falken Euroall Season AS220 Pro. Der „Ganzjahresreifen speziell für performanceorientierte Fahrzeuge“ gibt insofern jetzt sein Messedebüt. Ein weiteres Highlight am Falken-Stand auf der AutoZum: der e.Ziex, „der für alle Anforderungen eines batteriebetriebenen Fahrzeugs entwickelt wurde“. Neben drei Lkw- und einem Offroadreifen von Falken stellt der Hersteller auf der Messe außerdem zwei Modelle seiner Sumitomo-Tyres-Zweitmarkenserie vor. Die AutoZum dauert bis einschließlich Freitag.