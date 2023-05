Es ist ein Plus: Markierung für VW-Erstausrüstungsreifen

Bei vielen Automobilherstellern ist es schon länger üblich, dass auf der Seitenwand der ab Werk an ihren Wagen montierten Reifen ein Sternchen (BMW) oder Kürzel wie unter anderem AO (Audi Original), MO (Mercedes Original) bzw. N0, N1, N2 usw. (Porsche) – siehe auch die Tabelle unten – zu finden ist. So etwas soll bekanntlich auf Profilausführungen hinweisen, die für die Erstausrüstung des betreffenden Fahrzeugmodells maßgeschneidert wurden. Selbst wenn schon ein wenig länger durch den Markt geisterte, auch Volkswagen plane eine solche Markierung einzuführen für Reifen, die speziell für die Erstausrüstung von Fahrzeugen der eigenen Marke ausgelegt wurden: Zumindest der NEUE REIFENZEITUNG war dergleichen bislang noch nicht unter die Augen gekommen. Bis jetzt – denn auf Bildern ist der vom Hersteller als neues VW-Flaggschiff bezeichnete und rein elektrisch angetriebene ID.7 mit Conti-Reifen des Typs „EcoContact 6 Q“ zu sehen, die ein zusätzliches kleines Plus auf der Seitenwand ziert. Wobei auch eine von Pirelli veröffentlichte und nach Fahrzeugmarken gegliederte Übersicht von OE-Kennungen (Original Equipment) besagt, dass bei VW hinsichtlich der Erstausrüstungsmarkierung von Reifen für Autos seiner Marke die Wahl auf ein solches Plus-Symbol gefallen ist. christian.marx@reifenpresse.de