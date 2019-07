Grundsteinlegung für neues Conti-Motorradreifenwerk

In direkter Anbindung an das Pkw-Reifenwerk in Rayong (Thailand), das Continental im März dieses Jahres eröffnet hat, will das Unternehmen nun auch eine Produktionsstätte für Motorradreifen errichten. Gestern ist der Grundstein für den Neubau gelegt worden. Nach der Fertigstellung 2021 sollen vor Ort zunächst Radial-, später aber auch Diagonalreifen hergestellt werden. „Die weiterhin ungebremste Nachfrage nach Motorradreifen von Continental in Europa, den USA und in den Wachstumsmärkten Asiens und Südamerikas macht einen deutlichen Ausbau der Produktionskapazitäten erforderlich“, erklärt das Unternehmen als Hintergrund für das in Thailand in Angriff genommene Projekt, durch das an dem Standort insgesamt rund 100 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Die internationale Produktionserweiterung von Motorradreifen in Asien diene ausschließlich der Befriedigung der Nachfrage in neuen Märkten, ergänzt Martin Burdorf, Vertriebs- und Marketingleiter in Sachen Motorradreifen bei der Continental Reifen Deutschland GmbH in Korbach. „Die Produktion in Rayong ersetzt weder bestehende Standorte noch bremst sie deren Ausbau. So wird in Korbach der Fokus weiter auf der Entwicklung und Produktion der Premiumreifen liegen, begleitet von einer nochmals deutlichen Erweiterung der Kapazitäten“, sagt er. cm