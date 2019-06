Goodyear ist bereit für die Rückkehr in den Sportwagenrennsport

Goodyear will sich bekanntlich dem UUHP-Reifensegment wieder intensiv zuwenden und hat dafür erst kürzlich nicht nur gleich mehrere neue Reifen aufwendig präsentiert. Der Hersteller plant außerdem die globale Neuausrichtung seiner Markenpositionierung, wozu natürlich die Vorstellung der neuen UUHP-Reifen passt. Nun, nur wenige Tage vor dem weltberühmten 24-Stunden-Rennen in Le Mans, kündigt das Unternehmen einen weiteren maßgeblichen Schritt in dieselbe Richtung an: die Rückkehr in den europäischen und internationalen Sportwagenrennsport. Man denke sogar über „andere Rennserien“, so Goodyear, und beschreibt in dem Zusammenhang die „stolze Geschichte im Motorsport“ mit immerhin 368 gewonnenen Formel-1-Rennen. Wie geht es jetzt weiter?

