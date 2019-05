Noch mehr neue Nexen-Reifen

Neben dem noch recht jungen UHP-Sommerreifen „N’Fera Sport“, einer SUV-Variante des „Winguard Sport 2“ und dem Winterreifen „Winguard Snow’G3“ hat Nexen Tire bei der Messe Autopromotec im italienischen Bologna noch weitere neue Reifen gezeigt. Der „Winguard Sport 2 SUV“ kommt demnach in 27 Dimensionen für Felgendurchmesser von 15 bis 19 Zoll auf den Markt, während der für Pkw gedachte „Winguard Snow’G3“ Nexen zufolge zur nächsten Wintersaison in 25 Größen für Felgendurchmesser von 14 bis 16 Zoll zur Verfügung stehen wird. Für den Sommereinsatz ist demgegenüber der ebenfalls neue „N’Fera Primus“ gedacht, der fürs UHP-Segment konzipiert ist und im neuen tschechischen Werk des Herstellers in 32 Dimensionen für Felgendurchmesser von 16 bis 18 Zoll produziert wird. Damit nicht genug, bringt Nexen Tire außerdem noch einen neuen All-Terrain-Reifen für das Offroad-/SUV-/4×4-Segment an den Start: den dieses Jahr in 16 Dimensionen von 15 bis 18 Zoll verfügbaren „Roadian AT 4×4“. cm

