Für die Straße zugelassener „Tracker“ in neun Dimensionen erhältlich

Seine Premiere hatte der neue Michelin-Motorradreifen „Tracker“ schon bei den diesjährigen Frühjahrsmessen. Ab sofort soll der für Hobby-Crosser gedachte Offroadreifen in neun Dimensionen zwischen 18 und 21 Zoll nun auch erhältlich sein. Als komplette Neuentwicklung sei das Modell für den Allround-Einsatz auf allen Böden geeignet, so der Anbieter. „Das neue Profildesign ist auf eine hohe Traktions- und Bremsleistung auch unter härtesten Bedingungen ausgelegt. Brücken zwischen den Profilblöcken bieten zusätzlichen Pannenschutz und verbesserte Stoßfestigkeit, während die neue zweilagige Karkasse reduziertes Gewicht mit hohem Fahrkomfort und Lenkpräzision kombiniert. Durch diesen speziellen Aufbau ist der ‚Tracker‘ bestens geeignet für den Einsatz auf Sand, Schotter und Schlamm“, verspricht Michelin. Zwar weise der Reifen dank seiner Profilgestaltung und seines Karkassaufbaus schon von Haus aus einen hohen Pannenschutz auf, dennoch könne dieser durch den Einsatz der Bib-Mousse-Schlaucheinsätze weiter erhöht werden. Michelin empfiehlt dafür je nach Dimension Bib-Mousse in den Größen M15, M18, M22 und M199. cm