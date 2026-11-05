Nächstes Delta4x4-„Biest“ – diesmal auf BFGoodrich-37-Zöllern

Dieses Frühjahr stellte Delta4x4 erstmals ein von dem Offroadtuner umgebautes Fahrzeug auf 37-Zoll-Bereifung mit Straßenzulassung. Setzte das Unternehmen bei seiner als „Beast“ (Biest) bezeichneten Ford-Ranger-Variante auf Continental-Reifen, folgt nun ein weiteres solches „Beast“ auf Basis des VW Amarok V6 (ab Baujahr 2023) mit ebenfalls straßenzugelassenen 37-Zoll-Reifen, die diesmal jedoch den Namen von Michelins Zweitmarke BFGoodrich auf der Seitenwand tragen. Verbaut wird bei dem Wagen demnach wahlweise das Profil „Mud-Terrain T/A KM3“ oder der „All-Terrain T/A KO3“ jeweils in der Größe 37×12.50 R18. Wobei die Reifen kombiniert werden mit dem mattschwarzen Delta4x4-Rad „Hanma“ in 18×9 Zoll samt Schutzring.